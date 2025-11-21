Kartupeļu audzētāji, kuriem šogad izauga veselīga bumbuļu raža, jau par to vien var sevi paslavēt par profesionalitāti, protams, pie reizes pateicoties laikapstākļiem par iespēju konkrētajā vietā iztikt bez ekstremāliem pārdzīvojumiem.

Kartupeļi

Lai nu kā veicās kartupeļu audzēšanā, pienācis laiks izaudzēto ražu realizēt, kā arī daļu turpināt uzglabāt līdz pavasarim. Līdz tam bumbuļiem uzglūnēs vairāki mūžīgie pavadoņi – slimības un kaitēkļi. Uz pagrabiem rudenī mēdz pārcelties arī peļveidīgie grauzēji, kaķis nebūs risinājums, bet dārzkopības veikalos nopērkamās ēsmas gan noderēs.

Diemžēl neierobežojami ir sprakšķa jeb drātstārpa kāpuri, ja tie reizē ar bumbuli pārcēlušies uz pagrabu. Kāpura izveidotā ala neaprētojas kā citu kaitēkļu grauzumi, piemēram, pūcīšu vai maijvaboļu kāpuru. Drātstārpu invadētie ietilpst pirmajā riska grupā uz sapūšanu, jo mitro vidi ātri pamanīs slapjo puvi ierosinošās baktērijas. Šogad gan baktērijai nemaz nebūs jāpaļaujas uz sadarbību ar drātstārpiem, jo pietiekamā daudzumā pagrabos būs nonākusi raža no pavasarī applūdušajiem stādījumiem, sablīvētajās augsnēs smakt sākušie bumbuļi ir baktērijas darbību atbalstošs kontingents. 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē