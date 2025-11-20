Man uzdāvināja iksiju sīpolus, puķe ļoti skaisti ziedēja - zvaigžņveida ziediem. Vēlos uzzināt ko vairāk. Kāda augsne piemērota šīm sīpolpuķēm? Kā tās pārziemināt? Jautā Una V.

Latvijas klimata ap­stākļos šīs skalbju dzimtas puķes nav ziemcietīgas, aukstās ziemās to bumbuļsīpoli neizdzīvo pat zem pamatīga pieseguma – stāsta Nacionālā Botāniskā dārza dārzkopības speciāliste Ilma Nereta. 

Tāpēc iksijas jāizrok un pa ziemu jāglabā podos ar augsni, telpām jābūt vēsām (+5…+10 °C) un sausām. Miera periodā augus laista minimāli – vien tik, lai augsne pilnībā neizžūtu. 

