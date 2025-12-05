Jaunākās tehnoloģijas arvien biežāk nonāk arī mājputnu kūtīs. Tās nodrošina lauksaimniekiem gudrus lēmumu pieņemšanas palīglīdzekļus un palīdz optimizēt darba procesus, ražot ekonomiskāk, veicināt dzīvnieku labturību un samazināt darba slodzi saimniecībā. Tendences nepārprotami virzās uz veselības uzraudzību, atbalstu lielākai dzīvnieku labturībai un mākslīgā intelekta izmantošanu dzīvnieku un mājputnu audzēšanā. 

Putnkopji aizvien saskaras ar vairākiem izaicinājumiem. Tie īpaši ietver dzīvnieku labturības un veselības turpmāku uzlabošanu, kā to pieprasa politiķi un sabiedrība. Attiecībā uz dzīvnieku veselību viņiem arī turpmāk jārēķinās ar ļoti lipīgo putnu gripu un jākoncentrējas uz drošības pasākumiem tās ierobežošanai. 

Daudzu uzņēmumu uzdevumu sarakstā ir arī antibiotiku lietošanas un putnkopības radīto emisiju samazināšana. Turklāt mājputnu audzētājiem ir jātiek galā arī ar augstākām barības un enerģijas cenām.

