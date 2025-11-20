Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Pneimatiskajās sējmašīnās gaisa daudzumu regulē, izmantojot ventilatora ātrumu. Šajā procesā ražotāja ieteiktie ātrumi tiek iestatīti atkarībā no mašīnas tipa, t. i., ar vai bez priekšējās tvertnes, un atkarībā no sējamās sēklu partijas līnijas garuma. Tie parasti ir pārāk augsti un ir jāpielāgo darba laikā.
Svarīgi ir arī tas, ka ventilatora ātrums nemainās, ja līnijas ir bloķētas, un tāpēc nav iespējama kļūmju noteikšana.
Lemken automātiskā ventilatora vadības sistēma iQblue Fan Automation tagad pirmo reizi reģistrē iesūktā gaisa daudzumu un izmanto šo informāciju kā vadības mainīgo atkarībā no transportējamo sēklu un mēslojuma plūsmas ātruma un piegādājamās masas laika vienībā. Šajā procesā pastāv saikne starp iesūktā gaisa daudzumu un ražotāja kalibrēto vakuumu.
Sistēma ir pieejama, sākot no vienkārša displeja līdz automātiskai ventilatora vadībai, izmantojot ISOBUS lietojumprogrammu un iQblue Connect. Gaisa daudzumu var optimāli kontrolēt arī agregātu kombinācijās, kurās ir iesaistīti vairāki ventilatori. Tas nodrošina praktisku, adaptīvu regulēšanu neatkarīgi no mašīnas vai lietojuma. Ar iQblue ventilatora automatizāciju Lemken ievērojami virza pneimatiskās sēšanas tehnoloģijas attīstību.
