Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Katrs zālāju apsaimniekotājs, kas ražo konservētu lopbarību siena un skābbarības veidā, izmanto rotējošo ārdītāju. Plakanāks rotora slīpums ir labāks pagriešanai, kad kultūraugi pēc ārdīšanas ir plaši izkliedēti, jo tas palielina zaru saskares laukumu ar zāles rugājiem un tādējādi nodrošina vienmērīgāku savākšanu, tā tiek panākts arī vienmērīgāks sausnas saturs.
Lai gan katrs rotējošo ārdītāju ražotājs piedāvā šādu regulēšanas iespēju, tās, tostarp regulēšanas iespējas bez instrumentiem, gandrīz nekad netiek izmantotas. Nepieciešamās pūles un laiks šķiet pārāk lieli, tāpēc agregāts paliek rūpnīcas iestatījumos.
Krone piedāvā inovatīvu un ērtu risinājumu šai problēmai OptiSet veidā. No kabīnes var centralizēti un sinhroni regulēt visu rotoru izkliedēšanas leņķi no 13 līdz 19 grādiem, nospiežot pogu, izmantojot tālvadības pulti.
Tas ļauj kontrolēt vienmērīgu žāvēšanas procesu, īpaši neviendabīgas zālāju augšanas gadījumā.
Arī šis risinājums ir novatorisks: tas nodrošina automātisku regulēšanu pat autonomā darbībā un ilgtermiņā veicina barības novākšanas efektivitātes un kvalitātes nodrošināšanu. Tādējādi Krone OptiSet ir novatorisks risinājums un vienkāršojums rotējošo ārdītāju regulēšanā.
