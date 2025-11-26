Vārmes pagasta saimniekam Jānim Čaročinskim piederošā dārzeņu audzēšanas un pārstrādes saimniecība "Garīši" aizvadītajā vasarā atzīmēja 30. gadskārtu. Ģimenes uzņēmums, kur aktīvi darbojas arī Jāņa dzīvesbiedre Antra un dēli Arvis un Gints, trīsdesmit gadu laikā apsaimniekotās zemes platību palielinājis līdz 200 ha, izveidota aptuveni desmit dažādu produktu ražošana un sarūpēts moderns tehnikas nodrošinājums, kā arī uzbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoša galviņkāpostu glabātava. 

Ģimenes uzņēmums "Garīši" patlaban ir viens no Latvijas lielākajiem galda biešu un galviņkāpostu audzētājiem un pārstrādātājiem. Vairāk intervijā ar Jāni Čaročinski.

Zemnieku saimniecība "Garīši" šāgada jūnijā atzīmēja 30. gadskārtu. Kas savulaik rosināja pievērsties dārzkopībai? Kāds bija uzņēmējdarbības sākums?

Saimniecība dārzeņu, tolaik kāpostu, audzēšanai deviņdesmito gadu vidū pievērsās dažādu sakritību dēļ. Vecākiem bija piena lopkopības saimniecība, 20 gotiņu ganāmpulks un aptuveni 30 hektāru apsaimniekotās zemes. Mans tēvs bija Breša zemnieks, cita starpā viņam bija zemnieka apliecība ar otro numuru. Pirms 30 gadiem vecākiem izauga laba kāpostu raža, un tad ieskābējām vienu mucu – 200 kilogramu. Ar rokām ēvelējām. Liels darbs tam laikam. Visu skābējumu pārdevām nedēļas laikā. Tajā tālajā gadā sapratām, ka ir pieprasījums pēc skābētiem kāpostiem, varam tos audzēt un ka tas būs mūsu bizness.

 

