Vēl līdz 19. decembrim Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt projektu pieteikumus divām atbalsta programmām mežsaimniecībā.
Programmā Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai publiskā finansējuma apmērs ir 8,5 miljoni eiro. Līdzekļus paredzēts novirzīt šādām aktivitātēm:
- jaunaudžu retināšana un mežaudžu nomaiņa – 5,5 miljoni eiro;
- meža ieaudzēšana – 2 miljoni eiro;
- meža atjaunošana pēc ugunsgrēkiem vai dabas katastrofām – 1 miljons eiro.
Programmā Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai – kopējais pieejamais finansējums ir 2,5 miljoni eiro, kas paredzēts pasākumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un meža labā stāvokļa uzturēšanai.
Svarīgi!
Ja projektā paredzēta tikai jaunaudžu retināšana un/vai meža stādīšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas), tad visi darbi jāveic un maksājuma pieprasījums jāiesniedz līdz 2027. gada 30. aprīlim. Bet, ja ir plānota arī agrotehniskā kopšana, tad pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz līdz 2029. gada 1. septembrim.
Projektu pieteikumi ir jāsniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem