Pirmo reizi Latvijā genoma dati ir izmantoti ģenētisko pārmaiņu starp mātēm un meitām analīzei, nevis tikai atsevišķu dzīvnieku vērtējumiem. Rezultāti sniedz ieskatu par mūsu populācijas izaugsmi un nākotnes izaicinājumiem.

Kāpēc jāvērtē genoms

Pēdējos gados Latvijas Holšteinas šķirnes govju ganāmpulki piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas. Aizvien vairāk saimniecību izmanto genoma testēšanu, kas ļauj novērtēt katras govs ģenētisko potenciālu jau teļa vecumā. Atšķirībā no agrāk izmantotajiem rādītājiem, kas balstījās tikai uz dzīvnieka vai tā pēcnācēju ražības rezultātiem, genoma dati sniedz precīzu priekšstatu par iedzimtajām īpašībām – tātad par to, kādas īpašības dzīvnieks visticamāk nodos saviem teļiem.

Šāda pieeja ļauj selekcijas darbu plānot daudz efektīvāk, jo nav jāgaida vairāki gadi, līdz govs uzsāk ražošanu vai kļūst par māti. Genoma vērtējumos tiek aprēķinātas ciltsvērtības. Tas nozīmē, ka iegūtie rezultāti parāda dzīvnieka ģenētisko potenciālu, nevis reālos (fenotipiskos) datus. Piemēram, piena daudzuma, tauku un proteīna procentu, ķermeņa uzbūves vai veselības rādītāji šajā pētījumā atspoguļo to, kādi tie varētu būt pēcnācējiem, nevis faktiskos analīžu rezultātus konkrētai govij.

Genoma testēšana ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem instrumentiem, lai uzlabotu ganāmpulku kvalitāti. Tā palīdz noteikt, kuras govis ir vērts paturēt vaislai, kuras izmantot embriju ražošanai un kuras drīzāk piena ražošanai.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē