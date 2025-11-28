Attīstoties selekcijai un pārrobežu sadarbībai bioprodukta piegādēs, patlaban Latvijas lopkopības saimniecībās ir izveidoti ļoti augstražīgi ganāmpulki, kas saimniekiem nodrošina labus naudas ienākumus, peļņu.

Augstražīgajos ganāmpulkos vietējo lauksaimniecības šķirņu dzīvnieku ir diezgan maz, tomēr vietējo lauksaimniecības šķirņu saglabāšana ir svarīga vairāku iemeslu, tostarp neizpētīto gēnu, dēļ. Tāpēc valsts Zemkopības ministrijas personā atbalsta astoņu Latvijas vietējo lauksaimniecības šķirņu ganāmpulkus. Atbalsts tiek sniegts caur ģenētisko resursu atbalsta programmām.

Latvijas brūnajai šķirnei daudz izaicinājumu

LAD ziņo, ka šāgada oktobra sākumā 20 saimniecībās turēja 227 Latvijas brūnās (LB) šķirnes gotiņas, tomēr vairs nebija neviena vaislas buļļa. Salīdzinājumam – desmit gadus agrāk, 2015. gadā, ciltsdarba organizācija 33 saimniecībās bija reģistrējusi 137 LB šķirnes govis un arī šķirnes buļļus, ko turēja vienā saimniecībā. Tātad aizvadīto desmit gadu laikā notikušas izmaiņas – LB šķirnes govju kopējais daudzums ir par 88 dzīvniekiem lielāks, taču šķirnes saimniecību kļuvis par 14 mazāk un vairs nav vaislas buļļu.

LB ģenētisko resursu saglabāšanas programmu īsteno biedrība Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība. Biedrības ciltsdarba eksperts Māris Līdaks teic, ka LB bioproduktu vienā no buļļu stacijām glabā sasaldētu un tā pietiekot septiņiem gadiem. M. Līdaks vērš uzmanību, ko kopš šāgada sākuma LB šķirnes saglabāšanā iezīmējies beigu sākums.  

