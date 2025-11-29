Gandrīz visi sauszemes augi (aptuveni 80% vaskulāro augu*) veido simbiotiskas** asociācijas ar mikorizas sēnēm. Šīs pazemes sēnes spēlē būtisku lomu sauszemes ekosistēmās, jo tās regulē barības vielu un oglekļa apriti, kā arī ietekmē augsnes struktūru un ekosistēmu daudzfunkcionalitāti. Populārā valodā par mikorizu sauc savstarpēji izdevīgu sadarbību starp augu sakņu sistēmu un specializētu augsnes sēņu hifu tīklu.

Augu sakņu un sēņu savstarpējais izdevīgums izpaužas tā, ka augs no sēnes saņem vairāk ūdens un barības vielas, jo sēnes hifas spēj izplatīties daudz tālāk nekā saknes, savukārt sēne no auga saņem gatavas organiskās vielas, ko augs saražo fotosintēzes laikā. 

Praktiski tas nozīmē, ka augi, kas aug ar mikorizu, ir veselīgāki, panes labāk sausumu un barības vielām nabadzīgāku augsni, sēne palīdz aizsargāt augu saknes no slimību izraisītājiem, un caur šo sadarbību tiek sekmēta arī augsnes auglības uzturēšana.

