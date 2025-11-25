Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs, bet kad dārzu labāk netraucēt?
25.–27.11. (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes, arī cigoriņus. Visi nosauktie var veiksmīgi pārziemot nenovākti. Sarok pieneņu saknes, ja zināms labs to lietošanas veids. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās, lai nebūtu ne par siltu, ne aukstu (ap 6 oC).
27. (no pusdienas)–29.11. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Griež skujkoku zarus augu piesegšanai un adventes laika rotājumiem, klūgas pinumiem. Piesedz rozes un citus sala jutīgos augus. Gatavo sukādes un ievārījumus.
29.11. (no pusdienas)–1.12. Lapu dienas. Aplaista telpaugus un mitrina to lapas. Izpurina sniegu no dekoratīvajiem skujkokiem, ja nepieciešams.
2.12. Augļu diena. Skābē kāpostus. Gatavo ievārījumus, salātus, sukādes no augļiem un dārzeņiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu