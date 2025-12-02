Šovasar galda biešu audzētājus satrauca Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru vizīte, kuras gaitā lauki tika pārbaudīti uz biešu galotnes čokurošanās vīrusa (BCTV) infekcijas klātbūtni. Daži audzētāji to uztvēra kā papildu draudu viņu jau tāpat īpaši smagajiem darbiem. Šis vīruss ir karantīnas organisms, bet Latvijā pagaidām nav konstatēts.

Savukārt vairākās Skandināvijas valstīs un Polijā, Lietuvā bietes – gan galda, gan lopbarības un cukurbietes – pēdējos gados bojā cits vīruss, proti, biešu nekrotisko dzīslu dzeltēsanas vīruss jeb biešu rizomanijas vīruss (BNYVV).

Pēc EPPO (Eiropas augu aizsardzības organizācijas) mājaslapā sniegtās informācijas, vīrusa ietekmē cukurbiešu audzēšanā sakņu ražas zudumi var sasniegt 50–70%, bet cukura saturs var būt par 2–4% zemāks. Galda bietēm šī infekcija būtiski pazemina ražas kvalitāti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē