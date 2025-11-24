Hipokalciēmija — joprojām problēma govju ganāmpulkos

Hipokalciēmija nebūt nav jauna problēma. Katrs piena govju turētājs ir sastapies ar kalcija deficīta gadījumu govīm pirms vai pēc atnešanās. Klīniski hipokalciēmija izpaužas ar to, ka govs nespēj piecelties, nespēj taisni noturēt kaklu, ir vēsas ausis, mugura. Jo ātrāk šādiem dzīvniekiem sniegsim palīdzību, jo labāk.
Slimība var strauji progresēt, un dzīvnieks noguļas uz sāniem, piepūšas, nespēj atraugāties, ir muskuļu atonija. Tāpat jāņem vērā, ka hipokalciēmijas gadījumā nav vajadzīgā muskuļu tonusa, lai notiktu normālas dzemdības. Klīniski piena trieka ir pirmajā dienā pēc atnešanās, taču saslimstība ir vērojama arī pirms dzemdībām un arī vairākas dienas pēc. Taču tā ir kalcija deficīta akūtā forma, kam parasti nevajadzētu būt vairāk kā 3% gadījumu vecākām govīm, kuras atnesušās. Tas iespējams gadījumos, kur hipokalciēmijas profilaksei tiek pievērsta vajadzīgā uzmanība. Ja tas netiek darīts, saslimstība ievērojami pieaug, sasniedzot 30 un vairāk procentu.
Šeit gan jāatzīmē, ka šādu saslimstību vairs par normu uzskatīt nevar, jo patlaban ir pieejami risinājumi, kā saslimstību ar piena trieku mazināt zem 3%.
Subklīniska hipokalciēmija skar ievērojami lielāku govju procentu ganāmpulkā. Profesors Luciano Caixeta no Minesotas universitātes min datus, ka:
- normokalciēmija ir 41% govju, respektīvi, kalcija līmenis asinīs nenokrītas pārāk zemu;
- pārejoša hipokalciēmija – 13% govju, kalcija līmenis nokrītas, un govs pati to spēj pilnībā atjaunot;
- paliekoša hipokalciēmija – 19% govju, pēc kalcija līmeņa samazināšanās tas pilnībā neatjaunojas;
- pārejoša hipokalciēmija – 27% govju, kalcija līmenis nokrītas, atgriežas normā novēloti, un govs pilnībā neatlabst.
Tieši šīm govīm, kuras pilnībā neatjauno kalcija līmeni vai atjauno to novēloti, ir paaugstināta saslimstība ar ketozi, mastītu, placentas aizturi, glumenieka dislokāciju un citām slimībām, kas raksturīgas pie samazinātas ēstgribas. Šie dzīvnieki sastāda ievērojamu daļu no govīm, kas tiek likvidētas pirmajās 60 dienās pēc atnešanās.
Būtiskākās trīs lietas, kas jāņem vērā pirms un pēc dzemdībām
Pirmkārt, govīm ir samazināta ēstgriba, tādējādi tās ir pakļautas riskam, ka nonāks barības vielu, tostarp olbaltumvielu, deficītā. Lai kompensētu iztrūkstošo enerģiju, tās izmantos organismā esošos taukus. Savukārt pārāk straujš svara zudums radīs risku saslimt ar ketozi un taukaino aknu sindromu.
Otrkārt, govīm šajā laikā ir samazināta imūnsistēmas darbība, kas ir kā sekas paaugstinātam kortizola līmenim un iekaisuma procesiem, kas nepieciešams, lai notiktu dzemdības. Turklāt, samazinoties govs ēstgribai, palielinās risks, ka govs nesaņems pietiekami vitamīnus, makro un mikro elementus, antioksidantus.
Treškārt, jau minētā hipokalciēmija, kas parasti piemeklē ap 50% govju pārejas perioda laikā. Kalcijam ir būtiska loma optimālās imūnsistēmas darbības nodrošināšanā, muskulatūras tonusa uzturēšanā. Kalcija trūkums ievērojami samazina govs spējas pretoties saslimstībai ar mastītu, metrītu.