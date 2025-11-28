Droša un stabila elektroapgāde ir viens no pamatpakalpojumiem, ko sagaida ikviens mūsu valsts iedzīvotājs. Tāpat kā to, lai elektrībai būtu pieejama cena, kas dotu labumu ne tikai tās ražotājiem un piegādātājiem, bet visai sabiedrībai. Mums tāda ir, vai uz to virzāmies? Par to un citiem saistītiem jautājumiem saruna ar AS "Latvenergo" vēja parku attīstības vadītāju, programmas "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā" dalībnieku Edgaru Grozu.
Šogad esam uzzinājuši par vairākiem vēja enerģijas staciju (VES) parkiem, ko būvē "Latvenergo". "Laflora Energy", "Pienava Wind" – cik vēl vēja parku izveidošana plānota "Latvenergo" stratēģijā?
E. Groza: "Latvenergo" stratēģija ir orientēta uz sabalansēta un diversificēta elektroenerģijas portfeļa izveidošanu. Taču enerģētikas nozarē situācija ir pastāvīgā mainībā, tirgū ienāk jauni spēlētāji, parādās jaunas tendences. Tādēļ nav tā, ka pārgalvīgi, par katru cenu dzenamies pakaļ kādam definētajam ciparam – plāni mainās atbilstoši pieprasījumam un situācijai tirgū. Visus enerģijas iegūšanas projektus, ko attīstām, izvērtējam ar vislielāko rūpību: vai tiem būs atbilstība sabiedrības un vides prasībām un, protams, vai tie ir ekonomiski pamatoti.
"Latvenergo" ir Latvijas uzņēmums, mēs strādājam Latvijas vajadzībām. Ne tikai, lai pelnītu ar komercdarbību, bet arī nodrošinātu mūsu valsts enerģētikas vajadzības un tās stabilitāti. Tas ir mūsu virsuzdevums, vērtība un domāju, ka saziņā ar sabiedrību par to nebūtu jākautrējas runāt. Par "Latvenergo" dzimšanas dienu uzskatām 1939. gadu, kad sāka darboties Ķeguma HES. No tā laika iegājies, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju, kaut ko dzirdot par elektrību, to asociē ar "Latvenergo". Joprojām, lai arī enerģijas pakalpojumu tirgus jau labu laiku ir atvērts un šobrīd tajā darbojas 22 elektroenerģijas tirgotāji.
Cik šis tirgus ir aktīvs un pievilcīgs, piemēram, VES izveidei, redzams kaut vai mūsu izveidotajā kartē ar vairākiem desmitiem projektu visā Latvijas teritorijā, kur patlaban notiek VES ietekmes uz vidi (IVN) vērtēšanas procedūras. Tā parāda, ka arī šajā laukā neesam vienīgie. Tomēr domāju, ka būtu labi, ja mēs nostiprinātos, būtu līderpozīcijās, jo esam Latvijas uzņēmums un atšķirībā no citiem līdzīgu projektu attīstītājiem vienmēr te paliksim un strādāsim. Savā zemē – sava enerģija.
Tomēr – cik VES kopumā tad "Latvenergo" būs?
Uz VES skatāmies kopā ar visu esošo ģenerācijas portfeli, jo ieguves avotiem jābūt sabalansētiem. Mums jau ir termo un hidro elektrostacijas, tagad veidojam saules un vēja enerģijas parkus. Tie ir nopietni resursi, kas viens otru līdzsvaro, vajadzīgā brīdī papildina, piesedz vai aizvieto.
Līdz 2026. gadam bija paredzēts, ka "Latvenergo" atjaunīgo enerģijas avotu apjoms sasniegs 600 MW un uz 2030. gadu 1000 MW. Mūsu saules parku jauda vien jau šobrīd ir virs 689 MW, savukārt vēja parki aktīvās būvniecības stadijā ir virs 411 MW. Tajā skaitā ietilpst divi "Latvenergo" vēja parki Lietuvā: Akmenē (20 MW) un Telšos (124 MW). Savukārt Latvijā mums būvniecībā ir 11 MW VES Priekulē, nākamgad ekspluatācijā nodosim "Laflora Energy" (108,8 MW) Jelgavas novadā un gadu vēlāk "Pienava Wind" (147MW) Tukuma novadā.
Bez minētajiem mūsu VES, kas jau strādā vai ir būvniecības stadijā, attīstībā mums ir vēl desmit VES parku projekti.
Kur būs nākamais?
Strādājam, lai nākamais parks būtu Riebiņu apkaimē Preiļu novadā. IVN procedūra tur ir pabeigta, būvvaldē esam iesnieguši būvniecības ieceres dokumentāciju. VES izvērtēšanas un apspriešanas procesu kaut kādā ziņā var salīdzināt ar barjerskrējienu – pēdējā barjera parasti šķiet visaugstākā un grūtāk pārvaramā.