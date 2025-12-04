Valdība apstiprinājusi valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Atbalsts meža bojājumu profilaksei", novirzot vienu miljonu eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) profilaktisko meža aizsardzības pasākumu pilnveidošanai.
Uz atbalstu var pieteikties tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kuras funkcijās ietilpst meža ugunsdrošības uzraudzība vai meža kaitēkļu un slimību monitorings.
Atbalsta intensitāte ir 100 procentu.
Atbalstu var saņemt meža ugunsgrēku, kaitīgo organismu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošanai un uzlabošanai, veicinot meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Meža ugunsdrošības uzraudzība ir viens no profilakses pasākumiem, jo meža ugunsgrēka vietas savlaikus atklāšana mazina ugunsgrēka radītās ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās sekas.
Arī meža kaitēkļu un slimību monitorings mazina zaudējumus meža īpašniekam, un kvalitatīvas prognozes par slimību un kaitēkļu izplatīšanos ļauj īpašniekiem pieņemt nepieciešamos lēmumus.
