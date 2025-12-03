Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Mehāniskā nezāļu apkarošana ar ravēšanu kļūst arvien populārāka arī tradicionālajā audzēšanā, taču daudzas saimniecības joprojām kritiski vērtē ravēšanas tehnoloģiju.
Cēlonis ir problēmas lauka malās, braucot pa reljefa līnijām un kultivētā augsnē. Īpaši slīpā reljefā traktors bieži noslīd sāniski lejup. Tādējādi ravēšanas elementi vairs nav optimāli izlīdzināti ar kultūraugu rindām, kas var pat novest pie tā, ka kultūraugi tiek ravēti kopā ar nezālēm.
Einböck un Claas E-Systems kopīgi izstrādātā Smart-Hill sistēma ir inovatīvs kameras vadītā Row-Guard kustīgā rāmja paplašinājums. Šeit uzstādītā augstas izšķirtspējas Claas Culti Cam stereokamera analizē krāsu informāciju un 3D virsmas modeļus, lai precīzi reģistrētu slīpumu.
Integrētais agregāta dators apstrādā apkopotos datus reāllaikā un ar proporcionāla vārsta palīdzību aktivizē papildu uzstādītu rotējošu asi, kas savukārt automātiski novieto kultivatoru 90° leņķī pret kultūraugu rindu, tādējādi kompensējot nelineāru novirzi nogāzēs vai pat plašu stūrēšanas kustību laikā.
Pateicoties šai papildu rotācijas plaknei, precīza un ātra kultivēšana tagad ir iespējama arī slīpās vietās, un pirmoreiz nogāzēs ir droši iespējams izmantot arī pirkstu kultivatorus.
Apvienojumā ar esošajām vadības sistēmām Smart-Hill rada pamatu un praktisku risinājumu bezkompromisa precizitātei un lielākam darba ātrumam mehāniskā nezāļu apkarošanā sarežģītos apstākļos.
