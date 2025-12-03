Vai tomātus var audzēt kūdrainajā augsnē? Jautā Daiga B.

Tomātus var audzēt kūdrainajā augsnē, ja tā ir pareizi sagatavota. Šādai augsnei ir virkne priekšrocību, taču arī būtiski trūkumi, kas jāņem vērā, lai tomāti augtu veselīgi un bagātīgi ražotu.

Kūdrainās augsnes plusi un mīnusi

Kūdrainajai augsnei raksturīga viegli irdena struktūra, laba aerācija un augsta ūdens uzsūktspēja. Tas nozīmē, ka tā neizžūst tik ātri kā smilšaina augsne un saknes saņem pietiekami daudz ūdens un skābekļa. Šādos apstākļos tomāti jūtas labi. Tomēr jāņem vērā, ka kūdra ir barības vielām nabadzīga un dabiski skāba (pH 3,5–5,5). Tomāti vislabāk aug vāji skābā vai neitrālā vidē (pH 6–6,5), tāpēc svarīgi koriģēt skābuma līmeni.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē