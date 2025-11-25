Pēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) apkopotās operatīvās informācijas, aizvadītajā sezonā atbalstam pieteiktas lielākas burkānu, kāpostu un sīpolu stādījumu platības, bet mazāk nekā pērn saimnieki audzēja galda bietes, gurķus un kornišonus, kā arī daļēji aizmirstās cukurbietes.

Tendences burkānu audzēšanā

Atbalstam pieteiktā kopējā burkānu platība šajā gadā ir 402 ha – par 31 ha lielāka nekā pērn. Aizvien pārliecinošs līderis burkānu audzēšanā ir Salaspils pagasta SIA "Ķeizarsils", kas burkānu sējumus šajā sezonā salīdzinājumā ar aizvadīto gadu palielināja par 16,3 ha, sasniedzot 173,9 ha platību. Tātad SIA "Ķeizarsils" nodrošināja vairāk nekā pusi no kopējās burkānu sējumu platības palielinājuma. 

Otrs lielākais burkānu audzētājs – Iecavas pagasta ZS "Upmaļi" – burkānus audzēja 38,2 ha platībā – par 1,9 ha vairāk nekā pērn – un topā noturēja otro vietu. Trešajā vietā – par vienu vietu augstāk nekā pērn – ar 24,6 ha lielu sējumu platību ir vēl viena Iecavas pagasta saimniecība – ZS "Baltmuiža", kas pērn burkānus audzēja 21,6 ha platībā. Savukārt Kalna pagasta ZS "Ezersētas" – pērn trešā lielākā burkānu audzētāja – šosezon topa desmitniekā nav iekļuvusi.

 

