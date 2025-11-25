Pirms desmit gadiem dibinātā Kokneses pagasta SIA "Rīta putni" no paipalu olu ražotāja pēdējo divu gadu laikā ir kļuvusi par tirgū pieprasītu paipalu olu produktu ražotāju. Uzņēmuma saimnieku Bruno Cīruļa un Roberta Inapša izveidotais uzņēmējdarbības modelis ar vērtības pievienošanu lauksaimniecības primārajam produktam patlaban ļauj saglabāt stabilitāti tirgū un ļauj olu ražotājiem rēķināties ar pastāvīgu pieprasījumu. Intervijā "Agro Topam" Roberts Inapšs vērtē situāciju tirgū un stāsta par nākotnes iecerēm.

Kāds bija ceļš līdz paipalu olu un arī paipalu produktu ražošanai?

Ar biznesa partneri Bruno Cīruli Kokneses pagastā pushektāru lielā zemes platībā dzīvojamā zonā ar 4000 paipalām darboties sākām 2015. gadā. Vien pushektāru lielais zemes gabals kaut kādā mērā ierobežoja izvēli, nevarējām turēt pīles, zosis vai tītarus. Kādu brīdi putnu daudzums sasniedza 5000. Turējām paipalas, lasījām olas, šķirojām un likām kastītēs. Vedām uz veikaliem, vēlāk darbojāmies arī ar izbraukuma tirdzniecību.

Diezgan liels putnu daudzums Latvijas tirgum. Lauku atbalsta dienests ziņo, ka 2015. gada sākumā Latvijā bija pavisam 48 594 paipalas. Šāgada sākumā paipalu jau bija 96 520. Kā notiek putnu turēšana?

Bija inkubācijas olas, tad notika inkubācija. Tālāk brūderis, kur cālis iziet kādu attīstības posmu, to baro ar atšķirīgu barību, tur atšķirīgā temperatūrā un ievēro citus nosacījumus, lai putns izaugtu veselīgs. Sešu nedēļu vecumā var mēģināt atšķirt gailīšus un vistiņas. Tālāk katram savs ceļš – vai nu olu dēšana, vai nonākšana uz pannas.

