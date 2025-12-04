Lauksaimniekiem nākamajā sezonā būs pieļaujamas atkāpes dažu nosacījumu izpildē, informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).
LAD informē, ka, ņemot vērā šā gada nelabvēlīgo laika apstākļu radītos postījumus saimniecībās, ir pieļautas atkāpes vairāku labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu izpildē.
Atkāpes ir noteiktas, lai atvieglotu prasību izpildi saimniecībās, kurās laika apstākļu radītie postījumi ir būtiski ietekmējuši saimniekošanu.
Tostarp 2026. gadā tiks piemērots atbrīvojums no ziemas seguma un augu maiņas prasībām tiem atbalsta pretendentiem, kuri LAD būs snieguši informāciju par plūdu un lietavu nodarītajiem postījumiem.
LAD lauksaimniekiem ir nosūtījis arī informatīvas vēstules par paredzētajām atkāpēm 2026. gadam, skaidrojot, kādos gadījumos tās būs piemērojamas.
LAD aicina lauksaimniekus līdz 2025. gada 30. decembrim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai mobilajā lietotnē iesniegt informāciju par plūdu un lietavu skartajām teritorijām, ja saimniecībā šie apstākļi ir radījuši postījumus un vēl līdz šim par to nav sniegta informācija LAD. Iesniedzot informāciju, jāpievieno arī fotofiksācija, kas apliecina radušos zaudējumus.
Dienestā uzsver, ka atkāpes neattieksies uz ekoshēmām EKO1 (videi un klimatam labvēlīga lauksaimniecības prakse) un EKO7 (agroekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecības), un šo ekoshēmu nosacījumi 2026. gadā būs jāievēro pilnā apmērā. Ja prasības tiks izpildītas tikai daļēji, attiecīgi ekoshēmu atbalsts tiks aprēķināts proporcionāli prasības izpildes apmēram.
Lauksaimnieki līdz ārkārtējās situācijas beigām 4. novembrī ir iesnieguši informāciju par šā gada nelabvēlīgajos laika apstākļos cietušajām platībām 95 295 hektāru apmērā, kopējiem provizoriskajiem zaudējumiem veidojot 110,95 miljonus eiro.
Šogad 5. augustā valdība nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 4. novembrim, jo kopš 2025. gada maija Latvijā ilgstoši valdošie nokrišņi daudzviet izraisīja sējumu un stādījumu applūšanu, būtiski samazinot gan ražību, gan kvalitāti vai pilnībā iznīcinot daļu ražas.
Eiropas Komisija, pamatojoties uz ZM sniegto informāciju, septembra beigās nolēma piešķirt 4,2 miljonus eiro ES ārkārtas atbalstu Latvijas lauksaimniekiem šā gada nelabvēlīgo laika apstākļu radīto postījumu novēršanai.
