Atšķirībā no ultraskaņas sensoriem, kas mēra tikai šauras zonas un bieži izraisa kļūdainas reakcijas kultūraugu spraugu vai reljefa svārstību dēļ, 3D radari skenē visu mērķa virsmu 5–10 metru attālumā.
Tehnoloģija saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Pašlaik lielāko daļu augu aizsardzības smidzinātāju stieņu vada, izmantojot ultraskaņas sensorus. Šie sensori mēra attālumu līdz kultūraugiem un reaģē, ja sistēma reģistrē novirzi no iestatītās nominālās vērtības. Īsā sagatavošanās laika un mazo skenējamo platību dēļ stieņiem ir ļoti ātri jāreaģē, piemēram, lai pielāgotos kultūraugu malām, kas var izrādīties ārkārtīgi neizdevīgi, ja kultūraugos ir kādas spraugas. Turklāt sensori selektīvi reģistrē tikai mērķa zonas attālumu, tādējādi visā darba platumā tiek skenētas tikai nelielas platības. Tāpēc optimāla stieņa vadība vienmēr ir kompromiss.
Iespējamais risinājums sākas ar sensoru tehnoloģijas nomaiņu. Lai to paveiktu, Horsch proaktīvā BoomControl sistēma ievieš ievērojami mazāk jutīgus 3D radara sensorus, izmanto to datus, lai modelētu visu mērķa virsmu 5–10 m attālumā, un izmanto aprēķināto reljefa un kultūraugu virsmas kontūru proaktīvai stieņu vadībai. Šajā procesā radara sensoru konusi pārklājas un reģistrē attālumu no daudziem objektiem, piemēram, augsnes virsmas un kultūraugiem, lapām, vārpām un spraugām, kā arī augsnes vagām apūdeņošanai un šķēršļiem. Kļūdas, kas var rasties, piemēram, strauji augšup vai lejup paceļamā reljefā, tiek novērstas, analizējot tiešo apkārtni, nevis plašāku vidi.
Vienlaikus plašākas teritorijas skenēšana ļauj laikus reaģēt uz plašām reljefa izmaiņām. Turklāt visu sensoru vērtības tiek salīdzinātas savā starpā, tādējādi tiek optimizēts stieņu attālums starp sensoriem un tiek novērsta saskare starp stieņiem un mērķa zonām.
Iepriekš modelētā mērķa virsma ļauj jaunajai BoomControl sistēmai rīkoties laikus, nevis reaģēt. Attālums starp sprauslu un mērķa zonu tiek precīzāk uzturēts visā stieņa platumā, kas samazina kļūdu risku, īpaši joslu un punktu miglošanas laikā vai ievērojot attālumus miglošanas laikā ar mazu dreifēšanu. Tiek izslēgtas arī grūtības, ko rada atstarojumi uz miglošanas ventilatora, kas var rasties, lietojot dubultās plakanās ventilatora sprauslas ar ultraskaņas sensoriem.
Radarus raksturo:
Plaša un pārklājoša skenēšana, kas uztver augsnes virsmu, kultūraugus, lapas, vārpas, spraugas un šķēršļus.
Proaktīva reljefa un kultūraugu modelēšana, kas ļauj sistēmai paredzēt izmaiņas un pielāgot stieņus savlaicīgi.
Augstāka precizitāte, īpaši punktu un joslu miglošanā vai miglošanā ar mazu dreifēšanu.
Stabilāka darbība, jo radari nav jutīgi pret gaisa plūsmas atstarojumiem, kas apgrūtina ultraskaņas sensorus.
Papildu iespēja novērtēt kultūraugu blīvumu, padarot sistēmu izmantojamu kā viedo sensoru mainīgajai miglošanai.
Rezultāts ir drošāka, vienmērīgāka un efektīvāka smidzināšanas stieņu vadība visdažādākajos apstākļos.
