Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Ražas novākšanas hedera radītie zudumi ir faktors, ko nedrīkst ignorēt, novācot kultūraugus, īpaši sarežģītos ražas novākšanas apstākļos ar gulošiem graudaugiem vai augiem tuvu augsnes virsmai.
Tā kā šie zudumi var būt daudz lielāki nekā kombaina radītie zudumi, ir jāpielāgo ražas novākšanas heders, lai samazinātu zaudējumus.
Līdz šim šie zudumi ir novērtēti tikai vizuāli vai izmērīti izmēģinājumos. Parasti, pat izmantojot hedera regulēšanas tehnoloģijas, operatoram netiek sniegta nekāda informācija par pareizu ražas novākšanas hedera iestatījumu. Geringhoff kopā ar jaunuzņēmumiemir izstrādājis Yield EyeQ skenera tehnoloģiju, kas novērš minēto problēmu.
Augstas izšķirtspējas kameras atrodas hedera aizmugurējā sienā un skenē uz zemes esošos graudus un augļaugus. Tas nozīmē, ka tiek reģistrēti arī pirmsražas zudumi, t. i., graudi un augļaugi, kas atrodas uz zemes pirms ražas novākšanas procesa. Ja operators tagad maina ražas novākšanas hedera iestatījumus, piemēram, optimizējot tītavas pozīciju viegli krītošiem graudiem, viņam tiek parādītas graudu zudumu izmaiņas.
Kartētie pirmsražas un savākšanas zudumi var tikt izmantoti arī kā pamats lēmumiem par kultūraugu ražošanu. Var aprēķināt izaudzētās un faktiskās graudu ražas izmantošanas pakāpi, īpaši kritisku kultūraugu, piemēram, pākšaugu, gadījumā. Tādēļ Yield EyeQ pirmo reizi sniedz operatoram lēmumu pieņemšanas atbalstu attiecībā uz regulēšanas optimizācijas ietekmi uz hederu ražas novākšanas procesa laikā. Yield EyeQ arī nosaka pamatu turpmākiem lietojumiem, tostarp rīcības ieteikumu izstrādei ražas novākšanas hederu iestatījumu optimizēšanai.
