Tehnoloģija saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Problēma: heders kļūst par jaudas ierobežojumu
Jaunākie augstākās jaudas kombaini kukurūzas novākšanā spēj nodrošināt graudu plūsmu vairāk nekā 200 t/h. Tomēr, jo īpaši sausgraudu kukurūzas ražās, tieši kukurozas heders bieži kļūst par ierobežojošo faktoru, kas ietekmē:
- novākšanas zudumu pieaugumu (izbirušie graudi, neievāktas vārpas),
- augu masas palielinātu nonākšanu kombainā,
- kulšanas veiktspējas samazināšanos,
- paaugstinātu degvielas patēriņu,
- operatora slodzi neviendabīgās ražās.
Lai risinātu šīs problēmas, New Holland izstrādājis pilnībā automatizētu hedera vadības sistēmu, kas paredzēta 12 un 16 rindu kukurūzas vācējiem.
Tehnoloģijas pamatā – sensori un mākslīgais intelekts
Automatizētās sistēmas darbību nodrošina plašs sensoru tīkls:
Zudumu sensori
Novietoti uz dalītāju pārsegiem – mēra graudu izbirumu un identificē pārmērīgi intensīvu vākšanu.
Auga un hedera stāvokļa sensori
- kukurūzas augu un hedera slīpuma sensori,
- veltņu griešanās ātruma sensori,
- atstarpes platuma sensori (attālums starp hedera sliedēm).
Mākslīgā intelekta kamera
Slīpā konveijera apakšā uzstādītā kamera ar AI sistēmu nosaka:
- augu masas īpatsvaru,
- veselu vālīšu un graudu proporciju plūsmā,
- kopējo padeves kvalitāti.
Gaismas barjera
Fiksē, vai augi hederī nonāk optimālā – taisnā – leņķī.
Automātiska un dinamiska pielāgošanās apstākļiem
Iegūtie dati reāllaikā ļauj vadības tehnoloģijai:
- regulēt hedera intensitāti,
- mainīt slīpumu un augu ievilkšanas agresivitāti,
- uzturēt novākšanas procesu optimālā režīmā,
- novērst zudumus un samazināt operatora manuālo iejaukšanos.
Ieguvumi
- Līdz pat 50 % mazāki novākšanas zudumi.
- Uzlabota energoefektivitāte un zemāks degvielas patēriņš.
- Stabilāka kombaina noslodze un augstāka caurlaidība.
- Mazāka operatora slodze un vienmērīgāka darba kvalitāte.
- Solis pretī pilnībā autonomai kukurūzas novākšanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem