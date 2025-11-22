Agregāts saņēmis Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Līdz šim tirgū nav bijis pašregulējošu mēslojuma izkliedētāju. Esošās sistēmas var noteikt tikai izkliedēšanas virzienu uz lauka, kur horizontālais sadalījums tiek automātiski uzturēts nemainīgs, pamatojoties uz norādīto nominālo izkliedēšanas virzienu.
Tomēr, ja kā mērķa mainīgais tiek iestatīts nepareizs nominālais izkliedēšanas virziens, tas noved pie nepareizas lietošanas, tādējādi samazinās raža un kvalitāte.
Tirgū pirmo reizi ir pieejams pašregulējošs Amazone mēslojuma izkliedētājs AutoSpread veidā. Papildus izkliedēšanas virzienam tagad izkliedētājs tiek reģistrēts arī ar radara palīdzību uz centrbēdzes izkliedētāja, nodrošinot elektronisku skatu visapkārt. Sistēma izmanto autonomus izkliedētāja iestatījumus, lai ģenerētu tiešraides izkliedēšanas modeli, ko nepārtraukti apstiprina mākslīgais intelekts uz lauka un salīdzina ar digitālo dvīni no izkliedēšanas zāles. Tas nodrošina nepārtrauktu autonomu reaģēšanu uz neviendabīgām mēslojuma īpašībām izkliedēšanas laikā.
Problēmas, ko rada nodiluši vai aizsērējuši izkliedēšanas mehānismi, tiek nekavējoties parādītas vadītājam. Tādā veidā tiek nepārtraukti uzraudzīts un kontrolēts faktiskais izkliedēšanas modelis un tiek vizualizēta izkliedēšanas modeļa kvalitāte.
Vienlaikus tas piedāvā arī priekšrocību, ka tiek nepārtraukti optimizētas citas vadības sistēmas, piemēram, sekciju vadība, vēja vadība, līkņu vadība, robežizkliedēšana utt. Tas maksimāli palielina mēslojuma izmantošanas efektivitāti, un tādējādi tiek samazināts darba laiks un izmaksas un ilgtermiņā tiek aizsargāta vide.
