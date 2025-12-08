Lai lauksaimniekiem būtu pieejama informācija par tiem fotoattēliem, ko viņi ir atsūtījuši Lauku atbalsta dienestam (LAD), papildināta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) kartē pieejamā informācija.
Visus iesniegtos fotoattēlus klienti var apskatīt EPS sadaļā Mana karte.
Kartē daļēji būs redzami arī anonīmi iesniegtie fotoattēli, lai pakāpeniski nodrošinātu visu iesūtīto fotoattēlu pieejamību vienuviet.
Jaunā funkcionalitāte sniedz klientiem ērtāku piekļuvi informācijai un padara datu attēlojumu pārskatāmāku un saprotamāku, ļaujot vienuviet redzēt visus savus iesniegtos fotoattēlus.
Apraksts par to, kā apskatīt fotoattēlus, skatāms infografikā LAD mājaslapā.
Aptauja
Kā mazināt mājdzīvnieku klaiņošanu?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.