Iekārta saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Sieta tīkli ir būtiski transportēšanas un atdalīšanas elementi sakņu kultūru novākšanas mašīnās, kas ir pakļauti lielām slodzēm un nepārtrauktam nodilumam. Tas īpaši attiecas uz sieta tīklu savienojumiem, kas galvenokārt ir konstruēti kā bloķēšanas savienojumi ar mehānisku pagrieziena punktu.
Sieta tīklu atvēršana apkopes darbiem vai bloķēšanas mehānismu nomaiņai, kā arī visu sieta tīklu nomaiņa pašlaik ir samērā laikietilpīga un darbietilpīga.
Pirmo reizi Riconda sieta tīklu koncepcija sastāv no modulāriem sieta tīklu elementiem, kas ir savienoti, izmantojot jaunizstrādātu bloķēšanas mehānismu, kas sastāv no enkura plāksnes, sieta tīkla stieņa un divām skrūvēm. Šajā gadījumā
lentes audums vairs netiek pārtraukts, bet gan vulkanizēts cilpās, tādējādi lentes izturīgākās gareniskās šķiedras absorbē stiepes spēkus.
Vienlaikus elastīgajā lentē notiek rotācijas kustība, kas ļauj vēl vairāk samazināt kritiena augstumus, izmantojot arī mazākus novirzes veltņus.
Jaunizstrādātā Riconda sieta tīkla koncepcija nodrošina ievērojami mazāku nodilumu un novērš nepieciešamību pēc segmentiem specifiskām fiksācijas detaļām. Apakšsegmenti papildus atvieglo bojātu sieta tīkla sekciju nomaiņu vai montāžas darbus sieta kanālā un atbalsta uz kvalitāti orientētu materiāla plūsmu caur kombainiem.
