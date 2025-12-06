Apstiprināti grozījumi ražotāju organizāciju (RO) jeb kooperatīvu atzīšanas un atbalsta piešķiršanas kārtībā, precizējot virkni atbalsta piešķiršanas un izmantošanas nosacījumu, tādējādi mazinot administratīvo slogu ražotājiem un nodrošinot drošu finanšu vadību.
Noteikumos paplašināts darbības programmās atbalstāmo pasākumu klāsts, paredzētas vienas vienības izmaksas personālam un vienkāršoti ne tikai RO darbības nosacījumi, bet arī atbalsta piešķiršanas kārtība un samazināts RO iesniedzamais informācijas apjoms.
Tāpat precizēti nosacījumi ražotāju organizāciju atzīšanai, ierobežojošie nosacījumi atbalsta piešķiršanai RO, kā arī atbalsta pretendentiem piemērojamās finanšu korekcijas.
Noteikumi papildināti ar pārejas noteikumiem ēdināšanas izmaksu izslēgšanai no atbalstāmo izmaksu saraksta un noteiktas izmaiņas, kas precizē ar pasākuma īstenošanu saistītās komandējuma izmaksas.
Laikā no 2023. līdz 2027. gadam RO ir paredzēts šāds atbalsts no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF):
- augļu un dārzeņu RO (atzītām pēc 2023.gada 1. janvāra) – 2,9 miljoni eiro;
- piena, labības, cūkgaļas, liellopu gaļas un pākšu dārzeņu RO – 4 miljoni eiro.
