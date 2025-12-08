Iekārta saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Saimniecības ar lieliem ražas apjomiem un ierobežotiem laika intervāliem izvirza arvien pieaugošas prasības lopbarības kombainiem attiecībā uz caurlaidspēju, funkcionālo uzticamību, piemērotību daudzkultūru audzēšanai, ekspluatācijas komfortu un rentabilitāti. Ir pieprasīta caurlaidspēja līdz 500 t/h. Esošās lopbarības kombainu koncepcijas šeit bieži vien saskaras ar saviem ierobežojumiem materiāla plūsmas sastrēgumu vai tehniski neoptimāli koordinētu mezglu dēļ.
Jaunais Claas Jaguar 1000 ir konstruēts ar 1110 ZS jaudu, lai nodrošinātu augstu veiktspēju, un vienlaikus tas atbilst 3,30 m kopējam platumam kombinācijā ar 800 mm riepām, kas nodrošina ērtu reģistrāciju lietošanai pa ceļiem. Pilnīgi jaunās mašīnas koncepcijas pamatelements ir mezgli, kas ir konsekventi saskaņoti ar platāko materiāla plūsmas kanālu, kura platums ir 910 mm.
Jaunizstrādātais V-Flex griezējtrumulis ļauj izveidot dažādas trumuļa konfigurācijas (no V20 līdz V36). Šim nolūkam ir jānomaina tikai gredzenu segmenti un asmeņi.
Arī jaunās ražas novākšanas hederi ir atbilstoši attīstīti. Tie ietver savācēju ar darba platumu līdz 4,5 m un kukurūzas vācēja galvu ar platumu līdz 10,5 m. Abus hederus darbina divas neatkarīgas piedziņas ķēdes. Viena piedziņa ar maināmu ātrumu darbojas, izmantojot ātro savienotāju, bet otrā hidrauliskā piedziņa ar atsevišķu ātruma regulēšanu darbina savācēju vai kukurūzas vācējgalvas padeves trumuļus. Jaudīgajam savācējam ir blīvāks gliemežtransportiera solis un īsāks attālums līdz ražas padevei, kā arī tieša piedziņa, izmantojot kardānvārpstas un pārnesumkārbas.
Savācēja un padeves gliemežtransportiera ātrumu var regulēt neatkarīgi vienu no otra un pielāgot griešanas garumam un braukšanas ātrumam.
Jauna vadītāja palīgsistēma Cemos Auto Header automātiski regulē griešanas, transportēšanas un pārvietošanas agregātu ātrumu kukurūzas novācēja galvā, ļaujot sasniegt vislabākos iespējamos lopbarības kombaina rezultātus kvalitātes un ekonomiskuma ziņā neviendabīgos ražas novākšanas apstākļos, neradot papildu slodzi vadītājam.
Tā kā laba griešanas kvalitāte ir atkarīga no asiem nažiem un stingri iestatīta pretgriezējnaža, lopbarības kombaina nažu stāvokli uzrauga Cemos Auto Knife Condition palīgsistēma. Vadītājs terminālī iestata asuma pakāpi, un sistēma pēc tam automātiski norāda uz nepieciešamību pēc asināšanas. Tas nodrošina nepārtraukti augstu griešanas un barības kvalitātes līmeni, kā arī efektivitāti. Tā piedāvā arī iespēju optimizēt zaļās lopbarības novākšanas procesu ķēdi, tostarp uzlabot pārvaldību, sākot no zālāju kopšanas līdz ražas novākšanai.
Izkraušanas lūku garums palielinās līdz ar hederu darba platumu, tādējādi lūkas vibrācijas var radīt problēmas saistībā ar augsto padeves ātrumu no 100 līdz 135 kg/s. Lai stabilizētu materiāla plūsmu un samazinātu pārneses zudumus, izkraušanas lūkas kustības reģistrē leņķa, slodzes un žiroskopiskais sensors un novērš ar hidrauliskās slāpēšanas palīdzību, kas tiek kontrolēta šādā veidā. Tas palielina šo komponentu kalpošanas laiku un vienkāršo transporta loģistiku, jo samazinās transporta līdzekļu tīrīšanas piepūle.
Claas Jaguar 1000 lopbarības kombaina kopējai koncepcijai ir potenciāls ievērojami paaugstināt veiktspējas robežas, un tāpēc tā ir nozīmīga evolūcija.
