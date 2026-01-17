To ganāmpulku īpašniekiem, kuriem ir dzīvnieki, kam netiek veikta individuāla apzīmēšana, līdz 31. janvārim ir jāsniedz informācija par dzīvnieku skaitu novietnē 2026. gada 1. janvārī, informē Lauku atbalsta dienestā.
Dati jāiesniedz par mājputniem, trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām, briežiem un citiem ierobežotās platībās turētiem savvaļas sugu dzīvniekiem.
Par liellopiem, aitām, kazām, zirgiem un cūkām šis pārskats nav jāsniedz. Janvārī nav jāziņo arī par bišu saimēm - tām noteiktais ziņošanas laiks ir 1. maijs un 1. novembris.
