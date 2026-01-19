Turcijas uzņēmēja Mustafas Aidinalpa Džagataja (Mustafa Aydinalp Cagatay) Laucienes pagasta SIA "Starasti Trade" ar liellopu pirkšanu Latvijā un pārdošanu citās valstīs, to skaitā Turcijā, darbojas kopš 2015. gada. Pagājušā gada nogalē ik mēnesi Turcijā pārdotas līdz 200 piena teles, turpinās arī gaļas liellopu, galvenokārt vismaz sešu mēnešu vecumu sasniegušo teļu pārdošana Eiropas valstīs. 

Mustafa Aidinalps Džagatajs un SIA "Starasti Trade" pārvaldnieks Jānis Šķerbergs intervijā AGRO TOPAM stāsta par izmaiņām liellopu tirgū pēc kovida pandēmijas un kara Ukrainā sākuma, vērtē Latvijas tirgus norises un paredz iespējamos cenas scenārijus pārdodamajiem liellopiem.

Pēdējo reizi klātienē tikāmies 2018. gadā, kad jau vairākus gadus dzīvojāt Latvijā, darbojoties ar gaļas liellopu pirkšanu un pārdošanu citās valstīs. Kādas izmaiņas pa šo laiku notikušas nozarē?

Mustafa Aidinalps Džagatajs (M.Dž.): Pēc Ukrainas kara sākuma daudzi gaļas liellopu audzētāji, augstās graudu cenas ietekmēti, pievērsās augkopībai, pārtraucot lopkopību. Kviešu cenas tolaik būtiski pārsniedza 400 eiro par tonnu. Daudzi saimnieki zemē sēja graudus, bet visus lopus pārdeva. Lopkopības nozarē atgriešanās ir sarežģīta un laikietilpīga, ražošanas atjaunošanai vajag trīs gadus. Lopkopju pievēršanās augkopībai nebija vien Latvijas izaicinājums – tāpat ar to saskārās Urugvaja un Brazīlija, kuras arī pārdod dzīvniekus Turcijai. Sākoties kovidam, daudzi cilvēki Ķīnā sāka ēst liellopu gaļu – ķīnieši Brazīlijā pirka kautuves un liemeņus sūtīja uz Ķīnu.

