Notikusi šokolādes ražotāja “Pure Chocolate” īpašnieku maiņa – uzņēmuma kontrolpaketi no “BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS”, kas ir Attīstības finanšu institūcijas "ALTUM" līdzfinansēts fonds, iegādājies jaundibināts uzņēmums “PCh Holding”, ko īpaši šim darījumam izveidojusi “Pure Chocolate” līdzšinējā vadība un mazākuma akcionāri.
Kā informē uzņēmumā, biznesa attīstības mērķiem un darījuma realizācijai šā gada sākumā piesaistīts “BluOr Bank” finansējums vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, kas ietver gan daļēju finansējumu kapitāldaļu iegādei, gan uzņēmuma turpmākajai attīstībai nepieciešamos finanšu instrumentus.
Daļai no finansējuma kā nodrošinājums kalpojusi arī "ALTUM" sniegtā garantija.
“Pure Chocolate” valdes priekšsēdētājs Normunds Sala skaidro, ka darījums bijis apzināta izvēle, lai saglabātu uzņēmumu kā nacionālu zīmolu. Viņš uzsver, ka “Pure Chocolate” ir pirms 20 gadiem Latvijā dibināts uzņēmums, tādēļ vadībai un mazākuma akcionāriem bija īpaši svarīgi saglabāt šokolādes trifeļu ražotni Latvijā un turpināt stiprināt zīmolu gan vietējā, gan starptautiskajos tirgos.
Uzņēmuma akcionāri arī turpmāk plāno ražošanu attīstīt Pūrē.
“Mums bija būtiski, lai “Pure Chocolate” arī turpmāk paliktu Latvijas investoru rokās. Tas ir nacionāls zīmols ar skaidru identitāti un augstu kvalitāti. Augstu vērtējam “BaltCap” profesionālo pieeju un ilgtermiņa atbalstu, kas ir būtiski veicinājis uzņēmuma attīstību. Tāpat pateicamies “BluOr Bank” kā pretimnākošam un nozīmīgam partnerim, kura iniciatīva bija izšķiroša darījuma veiksmīgai realizācijai,” uzsver Normunds Sala.
Līdzšinējais “Pure Chocolate” kontrolpaketes īpašnieks “BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS” tika izveidots 2010. gadā ar mērķi finansēt Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus, un tā lielākais investors ir "ALTUM". Darījums tika iniciēts, fondam sasniedzot sava investīciju cikla noslēguma posmu un pieņemot lēmumu pārdot uzņēmuma daļas tā vadības komandai un esošajiem akcionāriem.
“Esam gandarīti par veiksmīgi īstenoto “Pure Chocolate” vadības izpirkuma darījumu, kas apliecina uzņēmuma attīstības progresu un tā turpmāku palikšanu Latvijā bāzēta, vietējam kapitālam piederoša uzņēmuma statusā. Būtiska nozīme šī vadības izpirkuma darījuma īstenošanā bija arī "ALTUM" garantijai, ļaujot piesaistīt nepieciešamos līdzekļus un vienlaikus mazināt finansētāja risku. Šis ir pirmais darījums, kad garantija izmantota situācijā, kur uzņēmuma esošie īpašnieki izpērk kapitāldaļas no citiem akcionāriem, iezīmējot nozīmīgu pieeju kapitāla pēctecības darījumos. Turpinām sniegt šāda veida atbalstu Latvijas uzņēmumu izaugsmei, piedāvājot kredīta garantiju, kaskalpo kā papildus nodrošinājums uzņēmuma saistībām bankā,” norāda "ALTUM" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.
“Pure Chocolate” ir viens no nozīmīgākajiem darba devējiem Tukuma novadā, šobrīd savā ražotnē nodarbinot vairāk nekā 60 darbiniekus. Uzņēmumā top šokolādes trifeles, kas gatavotas no augstvērtīgas šokolādes un izejvielām. Sortimentā ir trifeles ar dabīgiem ogu un augļu pildījumiem un dekoriem vairāk nekā 30 unikālās garšu variācijās.
Līdz ar kontrolpaketes īpašnieku maiņu uzņēmums plāno koncentrēties uz sava zīmola stiprināšanu un produkcijas eksportu. Jau šobrīd vairāk nekā 70% no eksporta apjoma veido “Pure Chocolate” zīmola produkti.
Uzņēmuma galvenie eksporta tirgi ir Eiropa, Ziemeļamerika un Āzija, un nozīmīgāko valstu vidū minamas Vācija, ASV, Japāna un Ukraina.
Kā liecina "Firmas.lv" dati, "PCh Holding" kapitālā 44% pieder SIA "IS Management", kuras vienīgais īpašnieks ir Normunds Sala, 39,71% pieder SIA "MCMC", kuras īpašnieks ir Mārtiņš Čakste, bet 16,29% - SIA "Šokolādes muzejs", kas uz pusēm pieder Pēterim Žimantam un Aivaram Žimantam.
Vienlaikus "Pure Chocolate" kapitālā 15% joprojām pieder "IS Management", 12,86% - Čakstem, 5,41% - Aivaram Žimantam, 0,19% - Aināram Bērziņam, kā arī viena kapitāldaļa pieder uzņēmumam "Šokolādes muzejs".
2024. gadā "Pure Chocolate" strādāja ar 4,732 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga vairākkārt - līdz 339 458 eiro.
"Pure Chocolate" reģistrēta 2007. gadā, un tās pamatkapitāls ir 398 404 eiro.
