Itāļu pētnieki nākuši klajā ar paziņojumu, ka jau 2024. gadā zem leģendārā Gīzas plato Ēģiptē atklājuši iespaidīgu pazemes sistēmu, kas aizved dziļumā līdz pat 100 kilometriem (!), iekļaujot sevī pilsētas kvartālu lielumam pielīdzināmas kameras.
Tagad inženieris un radaru speciālists Filipo Biondi iepazīstinājis ar visjaunākajiem datiem, kas apliecina to, ka zem senajām ēģiptiešu piramīdām ir pieminētās megastruktūras. Vienlaikus četri neatkarīgi pavadoņi no kosmosa ieguvuši praktiski vienādus neapstrādātus tomogrāfiskos signālus, kas norāda uz vienādām pazemes anomālijām. Atbilstoši Biondi interpretācijai zem Hefrena piramīdas varētu atrasties astoņas cilindriskas vertikālās šahtas, un katrā no tām esot kolonna, kas apvīta spirāliskiem veidojumiem un kas ved uz gigantiski lielām kubveida kamerām vismaz viena kilometra dziļumā.
Tiesa, var piebilst, ka oficiālās eģiptologu aprindas vēl nevēlas vienkārši pieņemt šo informāciju, taču itāļu pētnieki turpina burtiski uzstāt uz savu secinājumu atbilstību realitātei. Pētnieki apgalvo, ka analoģiskas pazemes struktūras esot konstatētas arī zem Menkaura piramīdas un vismaz viena gigantiski liela šahta arī zem Sfinksas. Bet vēl vienu spirālveida šahtu izdevies konstatēt Havarā – vietā, kuru antīkie autori bija saistījuši ar leģendāro labirintu, kas jau sen pazaudējis pēdas vēsturē.
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