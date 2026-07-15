Patlaban daudz runā par tā dēvētajiem lidojošajiem automobiļiem, un no pieejamā materiālu klāsta redzams, ka pagaidām tie gan vairāk līdzinās vieglajām lidmašīnām, lai arī vairākumā gadījumu jau spēj gan pacelties gaisā, gan nolaisties salīdzinoši īsā, speciāli ierīkotā joslā. Ir skaidrs: lai lidojošie automobiļi kļūtu par dzīvotspējīgu tehnoloģiju, tiem jāspēj gan pacelties, gan nolaisties vertikāli kā helikopteram. Izrādās, tādi modeļi jau sākuši parādīties.
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Viens no tādiem lidojošā automobiļa īpašajiem konceptiem ir projekts Aska, ko radījis amerikāņu un izraēliešu kopuzņēmums NFT. Šis auto attiecināms uz klases eVTOL transporta līdzekļiem, t.i., elektriskajiem aparātiem ar vertikālu pacelšanos un nolaišanos. Savukārt kompaktā stāvoklī ar sakļautiem spārniem Aska pārtop aptuveni vidēja izmēra apvidus mašīnā, kas spēj pārvietoties pa visiem sabiedriskajiem autoceļiem.
Kad automobilim Aska nepieciešams pacelties, tas automātiski izpleš spārnus un iedarbina ar elektrodzinējiem darbināmus 14 propellerus: desmit no tiem izvietoti automobiļa kravas nodalījumā, un tieši tie nodrošina vertikālo vilkmi, kas spēj pacelt automobili tādā augstumā, no kura var sākt horizontālo lidojumu, un to jau savukārt nodrošina vilkme, ko rada spārnu galos uzstādītais propelleru pāris un vēl divi propelleri kravas nodalījuma aizmugures daļā. Vertikāli pacēlies drošā augstumā, automobilis Aska sāk pagriezt spārnu galos esošos propellerus horizontālā stāvoklī, vienlaikus palielinot aizmugurē esošo propelleru apgriezienus. Tas ļauj ieskrieties horizontālajā plaknē, pēc kā vertikālā lidojuma režīms plūdeni pāriet enerģētiski krietni vien efektīvākajā horizontālā lidojuma režīmā. Ja rodas nepieciešamība veikt nosēšanos, visas iepriekš minētās darbības risinās pretējā kārtībā.