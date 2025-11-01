Mūsdienās zināms, ka zarnu mikrobioms, kas sastāv no dažādiem mikroorganismiem, cilvēka organismā veic svarīgas funkcijas un tam ir nozīmīga loma veselības saglabāšanā. 

Mūsdienās arvien vairāk tiek pētīta saikne starp zarnu mikrobiomu un cilvēka imunitāti, dažādu slimību izcelšanos, garīgo labsajūtu.

Ar gadiem mikrobioms mainās

"Tie ir neskaitāmi mikroorganismi – baktērijas, vīrusi, arhejas, sēnītes –, kas dzīvo mūsu zarnās un nosaka daudzus procesus organismā," zarnu mikrobioma jēdzienu skaidro uztura zinātnieks Ansis Zauers, piebilstot, ka kopējais šo sīkbūtņu svars svārstās no viena līdz trīs kilogramiem. Tās lielākoties koncentrējas resnajā zarnā, kurā ir neitrāls pH līmenis.

Kādas ir zarnu mikrobioma funkcijas? "Pirmkārt, tas ražo vitamīnus, piemēram, B12, K un folātus, "māca" imūno sistēmu atpazīt ienaidniekus, aizsargā no kaitīgiem mikroorganismiem, svešām baktērijām, kas iekļūst organismā, veido īso ķēžu taukskābes, piemēram, butirātu jeb sviestskābi, sekmē gremošanas procesu, uzturot zarnās nepieciešamo pH līmeni, kas nodrošina labāku uzturvielu, tajā skaitā minerālvielu, uzsūkšanos, uzlabo zarnu darbību. Tas labvēlīgi ietekmēt cilvēka imunitāti, jo līdz pat 80% imūno šūnu atrodas zarnu traktā. Izrādās, ka šīs zarnās mītošās baktērijas ietekmē ēstgribu un ēdiena izvēli jeb prasības pēc noteiktām uzturvielām."

