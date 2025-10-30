Piektdien, 31. oktobrī sāksies un līdz 2. novembrim turpināsies Baltijas vērienīgākais skaistuma industrijas pasākums – izstāde “Baltic Beauty 2025”, kas vienkopus prezentēs aktuālākās skaistumkopšanas tendences un pulcēs nozares profesionāļus un interesentus no visas pasaules.
Trīs dienas Ķīpsalā profesionāļi varēs iepazīt aktuālo skaistumkopšanas nozarē, satikt klientus un veicināt biznesa attīstību, savukārt interesenti iepazīt un izmēģināt jaunākos produktus un pakalpojumus, kā arī vērot masāžas meistaru, frizieru, vizāžistu konkursus un paraugdemostrējumus. Iespējams tieši izstādē atradīsi savu skaistumkopšanas meistaru!
Istādes atklāšanas ceremonija notiks 31. oktobrī plkst. 12.00 hallē Nr. 2. Ceremonijā piedalīsies Viesturs Tīle, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības “BT 1” valdes priekšsēdētājs, Kristīne Čerņavska, izstādes “Baltic Beauty” vadītāja un Irina Jevsejeva, izstādes “Baltic Beauty” sadaļas “Matu skaistuma pasaule” vadītāja.
Uzreiz pēc atklāšanas, par godu 20 gadu jubilejai, uz Galvenās skatuves norisināsies izstādes “Baltic Beauty” ilggadējo partneru sumināšana.
Aptuveni plkst. 13.00 uz galvenās skatuves kāps “Baltic Beauty Awards 2025” organizatori – izstādes “Baltic Beauty” vadītāja Kristīne Čerņavska, Latvijas skaistumkopšanas portāla “E-Beauty.lv” galvenā redaktore Anžela Lužnova un žūrijas priekšsēdētāja Ludmila Stavro–Freiberga, lai paziņotu inovatīvākos un izcilākos skaistumkopšanas produktus. “Baltic Beauty Awards” norisinājās pirmo reizi un produktus balvai varēja iesniegt tikai izstādes dalībnieki trīs kategorijās: Labākā inovatīvā ādas kopšanas formula; Labākā inovatīvā matu kopšanas formula; Baltijas valstu zīmolu inovācija.
Aktuālāko skaistumkopšanā uzzini “Baltic Beauty 2025”!
Izstādē “Baltic Beauty 2025” pašu aktuālāko – kosmētikas produktus, tehnoloģijas, procedūras un darba metodes skaistumkopšanā prezentēs vairāk nekā 340 uzņēmumi no 18 valstīm. Dalībnieku vidū ir gan zināmi Latvijas zīmoli kā, piemēram, “GMT”, “Labrains”, “Silvanols”, “Kermen”, “One: Zero”, gan ārvalstīs iecienīta kosmētika.
Izstādē notiks vērtīgas konferences, profesionāli konkursi, meistarklases, semināri, masāžas paraugdemonstrējumi un diskusija “Atklāti par skaistumu”. Diskusija ir brīvi pieejama visiem “Baltic Beauty 2025” apmeklētājiem.
Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1” sadarbībā ar “Skaistums matu kosmētika”, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību, Starptautisko Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociāciju, Latvijas Frizieru un kosmetologu asociāciju, imidža skolu-studiju “Unastyle”, Tatjanu Kivi, “Global Beauty Cups”.
