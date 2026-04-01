Līdz 22. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, informē Lauku atbalsta dienestā (LAD).
Lai to izdarītu, LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā jāiesniedz ģeotelpiskais iesniegums.
Ja iesniegums tiks iesniegts pēc noteiktā termiņa, to vēl būs iespējams iesniegt līdz 15. jūnijam, taču šādā gadījumā tiks piemērota atbalsta samazinājuma sankcija.
LAD arī šogad organizēs platību maksājumu iesniegumu pieņemšanu ne tikai klientu apkalpošanas centros un sektoros, bet arī vairākās vietās Latvijā, piemēram, pagastu centros.
Šo izbraukuma apkalpošanas vietu saraksts un laiki tiks publicēti un papildināti LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv.
