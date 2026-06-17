Zviedru ražotājs "Väderstad" iepazīstinājis ar jaunajām 'Tempo T' precīzās sējas sējmašīnām ar teleskopisko rāmi un jaunās paaudzes sējas agregātiem.
Šajā sērijā ietilpst sešu un septiņu rindu modeļi ar regulējamu rindu atstarpi (45, 50, 60, 70 un 75 cm sešu rindu modeļiem un 50, 60 un 80 cm septiņu rindu modeļiem). Platiem iestatījumiem vidējo rindu var izslēgt, samazinot darba sekciju skaitu.
Rindu atstarpes regulēšana tiek veikta mehāniski, un atlasītie parametri tiek automātiski pārsūtīti uz vadības sistēmu, izmantojot sensorus. Vadība notiek, izmantojot E-Control lietotni.
Ir pieejama arī papildu 1200 litru mēslojuma tvertne. Tempo T ir arī divi lieli uzglabāšanas nodalījumi instrumentiem, sēklām un insekticīdiem.
Jaunais modelis būs pieejams Eiropas tirgū šoruden, bet faktiskās piegādes paredzētas 2027. gada pavasarī.
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