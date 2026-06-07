Pasaules un Eiropas graudu tirgū patlaban vērojama mērena cenu stabilizēšanās, ko virza ģeopolitiskā spriedze un globālās ražas prognozes.
Latvijas graudaudzētāji, fiksējot jaunās ražas cenas, par pamatu izmanto starptautiskās Euronext (MATIF) biržas rādītājus, kur cenu svārstības nosaka formulas un prēmijas katrā reģionālajā nodošanas punktā.
Saskaņā ar vadošo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu (to skaitā Baltic Agro un Linas Agro) pavasara beigu datiem jaunās ražas nākotnes līgumi parāda šādas cenu tendences:
- pārtikas kvieši (2026. gada septembris): biržas cena svārstās ap 215 EUR/t,
- pārtikas kvieši (2026. gada decembris): nākotnes līgumu vērtība pieaug līdz 223,50 EUR/t,
- rapša sēklas: cenas saglabājas spēcīgas, stabilas, turoties virs 460–480 EUR/t robežas atkarībā no piegādes mēneša.
Tirgus speciālisti norāda, ka gala iepirkuma cenu saimniekiem ietekmē loģistikas izmaksas, ostu tuvums un iekšzemes pieprasījums.
Šajā sezonā uzpircēji piemēros īpaši stingrus kvalitātes kritērijus (tilpummasa, proteīna un lipekļa saturs),
jo globālajā tirgū pieaug pieprasījums pēc augstākās kvalitātes pārtikas graudiem. Lauksaimniekiem tiek ieteikts diversificēt riskus un nefiksēt visu plānoto ražas apjomu vienā reizē, bet izmantot pakāpenisku cenu fiksēšanas stratēģiju.
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