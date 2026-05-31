Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un vienkāršotu mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas, paziņošanas un aprites kārtību Latvijā, valdība atbalstījusi grozījumus noteikumos "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi."
Tajos samazināts reģistrācijai, atļauju saņemšanai un savstarpējai atzīšanai iesniedzamais dokumentu apjoms.
Daļu informācijas, piemēram, par dzīvnieku blakusproduktu operatora statusu, VAAD iegūs no citām informācijas sistēmām vai avotiem.
Atļauju izsniegšanas un savstarpējās atzīšanas termiņš saīsināts līdz 15 darbdienām, pilnveidota mēslošanas līdzekļu izvērtēšana bioloģiskajai lauksaimniecībai.
Jaunus mēslošanas līdzekļus un substrātus VAAD varēs izvērtēt un iekļaut reģistrā vienlaikus.
Papildus izvērtēšanā varēs izmantot arī citu organizāciju, piemēram, FiBl vai Ecocert sertifikātus.
Šādos gadījumos nebūs jāiesniedz papildu dokumenti par izejvielām, taču produktu atļaujas termiņš būs tāds pats kā sertifikātā, kas var būt īsāks nekā VAAD noteiktais.
Augu augšanas veicinātājiem un mikrobioloģiskajiem preparātiem vairs nebūs vajadzīgi plaši lauka izmēģinājumi ar noteiktu ražas pieaugumu.
Tikmēr etiķetēs drīkstēs norādīt kā paredzētos deklarētos rādītājus, tā arī papildu informāciju, piemēram, ar norādi Papildus satur.
Substrātu etiķetēs varēs norādīt plašāku informāciju par to lietošanu, piemēram, vai substrāts paredzēts augsnes aizstāšanai vai augsnes ielabošanai.
Turpmāk reģistrācija nav vajadzīga, ja produktu jau reģistrējis ražotājs; to ražo pēc galalietotāja individuāla pasūtījuma un tas netiek piedāvāts tirdzniecībā; produktu izmanto tikai kā ražošanas izejvielu.
Lai nodrošinātu efektīvāku tirgus uzraudzību, kā arī ātrāk veiktu pasākumus nekvalitatīvu un bīstamu mēslošanas līdzekļu radīto risku novēršanai, VAAD turpmāk analizēs tikai vienu kontroles paraugu lēmuma pieņemšanai. Otrs kontroles paraugs tiks analizēts tikai pēc atbildīgā uzņēmuma pieprasījuma.
