Maija sākuma siltums izvilināja rapša ziedus, lai dzeltenie lauki pēc tam vēsākos apstākļos ilgāk greznotu ainavas.

Ielūkojoties laukos dziļāk, jūnijā joprojām lapu kātos un stublājos būs atrodami baltie krustziežu stublāju smecernieka kāpuri. Jaunajās pākstīs krustziežu sēklu smecernieka mātītes dēs olas. Turpat tuvumā uzturēsies krustziežu pāksteņu pangodiņa mātītes, lai izmantotu smecernieka radītos caurumus pākstīs, kā arī citus mehāniskos bojājumus savu oliņu iedēšanai. 

Bojātām rapša pākstīm būs jāiztur divu kaitēkļu klātbūtne, jo izšķilsies abu kaitēkļu sugu kāpuri, kuri aktīvi barosies ar veidoties sākušajām sēklām.

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