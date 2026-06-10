Valsts meža dienests (VMD) apkopojis datus par koku ciršanu, kas iezīmē lejupslīdošu tendenci koksnes ieguves apjomos – 2025. gadā Latvijas mežos kopumā iegūti 13,8 miljoni kubikmetru koksnes, kas ir jūtams samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu rādītājiem,
Piemēram, 2024. gadā tie bija aptuveni 16 miljoni m3, bet 2023. gadā 15 miljoni kubikmetru. Valsts mežos nocirsti 6,7 miljoni m3, savukārt privāto saimnieku un juridisko personu mežos – 7,1 miljons m3 koksnes.
Tirgus analītiķi šo kritumu skaidro ar zemo aktivitāti Eiropas būvniecības sektorā, augstajām mežizstrādes izmaksām un cenu svārstībām, kas likušas daudziem privāto mežu īpašniekiem nogaidīt ar cirsmu izstrādi.
Savukārt Latvijas apaļkoku tirgū šajā pavasara sezonā vērojama cenu stabilizācija,
liecina Meža konsultāciju un pakalpojumu centra (MKPC) un nozares platformu jaunākie cenu monitoringa dati.
Skujkoku zāģbaļķu tirgus saglabājas salīdzinoši stabils – egles zāģbaļķu vidējā cena turas ap 90 EUR/m3, savukārt priedes zāģbaļķu cena ir vidēji par 10 eiro zemāka – ap 80 EUR/m3.
Lapukoku segmentā situācija ir atšķirīga pēc kategorijām. Augstākā vērtība eksporta tirgū joprojām ir bērza finierklučiem, kuru iepirkuma cenas (atkarībā no diametra un kvalitātes klases) patlaban svārstās 115–124 EUR/m3 robežās.
Apses resnajai lietkoksnei fiksēts neliels cenu kritums (vidēji ap 94 EUR/m3), savukārt apses vidējā un tievā lietkoksne uzrāda nelielu kāpumu, sasniedzot aptuveni 57 EUR/m3.
Vietējā apkures tirgū, pateicoties ziemas un pavasara sezonālajam pieprasījumam, malkas un enerģētiskās koksnes cenas ir nedaudz atguvušās un pie ceļa svārstās 36–41 EUR/m3.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem