Austrijas ražotājs 'Gruber' ir paplašinājis savu zemās platformas piekabju līniju lauksaimniecības nozarei, ieviešot jauno proALP 400T modeli.
Jaunā modeļa ietilpība ir 40 m3, un tas ir aprīkots ar tandēma šasiju un pneimatisko bremžu sistēmu. Tas atbilst augstākajām drošības un stabilitātes prasībām, norāda ražotājs.
Modeļa kopējais garums ir 7,96 metri. Pieejami arī papildu iekraušanas ratiņi ar modernu lidmašīnas šasiju, kas nodrošina labāku braukšanas komfortu, optimālu kontaktu ar zemi un ievērojamu maksimālās slodzes samazinājumu.
Informācija par pieļaujamo pilno svaru vēl nav pieejama.
