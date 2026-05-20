Šā gada martā trīsdesmit ceturto sezonu sāka SIA" Kokaudzētava Baltezers", viena no vispieredzējušākajām un profesionālākajām saimniecībām ar gandrīz 600 nosaukumu dekoratīvajiem stādiem sortimentā. Kokaudzētavas saimnieks kopš 2021. gada ir Ansis Kazaks, saimniecību pārņemot no tās dibinātāja – sava tēva Vara Kazaka. Intervijā saimnieks stāsta par izveidoto uzņēmējdarbības modeli, komentē stādu nozares īpatnības un atklāj saimniecības nākotnes ieceres.
Ziema bija ļoti skarba, auksta ar lieliem mīnusiem. Ir augi, kas tādā aukstumā var izsalt, un arī mēs redzam šos bojājumus. Tie radās galvenokārt pēc ziemas, kad zeme aizvien bija sasalusi, augiem uzkarsa lapas, tomēr sasalušo sakņu dēļ tie nespēja sevi atdzesēt. Ļoti izteikti tas notika ar īvēm, pacipresēm un rododendriem. Mūsu dārzā ir vairāk nekā divdesmit gadu veci rododendri ar brūnām lapām. Tie nav izsaluši, visi ziedpumpuri ir dzīvi un šogad ziedēs, tomēr augiem būs brūnas lapas. Pēc šādiem mīnusiem jārēķinās ar postījumiem. Ir vēl mazāki bojājumi arī citiem augiem, tomēr lielākā daļa cietušo stādu atkopsies.
Baltezera kokaudzētavai ir diezgan liels rododendru piedāvājums. Laukā ziemojošie krūmi uz aukstumu reaģēja mazliet vairāk nekā tie, kurus ienesām siltumnīcā. Sniegs zem siltumnīcu seguma veidoja ēnu. Telpa un arī stādi ēnā neuzkarsa. Ziemas laikā siltumnīcas vēdināju.
No skujeņiem mazliet cietušas vien īves. Pērn stādiem konteineros uz lauka bija mazāk bojājumu nekā dārzā stādītajiem augiem.