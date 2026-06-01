Francijas uzņēmums 'Dangreville' ir ieviesis pirmo modeli savā jaunajā ST-one mēslojuma izkliedētāju līnijā.
Vienkāršots virsbūves dizains samazina mašīnas svaru un atvieglo tīrīšanu, kas svarīgi lietotājiem ar lieliem darba apjomiem.
Izkliedētājs ir aprīkots ar eļļas vannas pārnesumkārbām, lai palielinātu uzticamību un samazinātu apkopes nepieciešamību. 20 mm plats četrpunktu konveijers un divu metru attinēji ar izkliedēšanas diskiem nodrošina augstu produktivitāti lauksaimniecības darbuzņēmējiem.
DPAE Premium dinamiskā mēslojuma daudzuma kontroles sistēma nodrošina vienmērīgu izkliedi.
Jaunā līnija būšot pieejama Eiropas tirgū no 2026. gada jūlija.
