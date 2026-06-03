Īru speciālās tehnikas ražotājs 'Grass Technology' ir izlaidis jauno kompakto 'GT55 Mini Grazer.'
Šī mašīna ir kombinēta ierīce, kas sastāv no 2,2 metrus platas trumuļa pļaujmašīnas un 8,5 m3 iekraušanas tvertnes. GT55 patērē 65 ZS. Šis risinājums ir piemērots nelielu ganību, lauku un ceļmalu apstrādei.
Pēc izstrādātāju teiktā, jaunā mašīna atbilst pieaugošajam tirgus pieprasījumam pēc viegla un manevrējama aprīkojuma videi draudzīgai pļaušanai.
GT55 nopļauj un ielādē nopļauto zāli vienā piegājienā, nepieskaroties zemei.
Tas padara mašīnu piemērotu nevēlamas veģetācijas noņemšanai tādās vietās kā ceļmalas un dabas rezervāti. Pēc ražotāja teiktā, tā piedāvā arī alternatīvu pļaujmašīnām ar spriguļiem.
Mašīna izmanto sistēmu, kurā nopļautā zāle tiek padota tieši tvertnē, izmantojot padeves ķēdi un zarus. Saskaņā ar Grass Technology teikto zāle darbības laikā lielākoties paliek neskarta, padarot mašīnu piemērotu lopkopībai. Šis risinājums ierobežo zāles bojāšanos uzglabāšanas laikā un labāk saglabā tās uzturvērtību.
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