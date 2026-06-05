Jaunajā kartupeļu audzēšanas sezonā liels pieprasījums pēc Latvijā izveidotām kartupeļu šķirnēm.

Profesionālie kartupeļu audzētāji maija otrajā pusē beidza stādīt kartupeļus. Kartupeļu baudītājus izbrīna, bet profesionālos audzētājus nepārsteidz fakts, ka maija beigās siltumnīcā vākta jau pirmā šāgada raža. 

Biedrības Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle vērš uzmanību uz šīs sezonas īpatnību – sēklas kartupeļu piedāvājumu sludinājumu portālos. 

"Sēklas kartupeļi šajā sezonā maksāja mazliet dārgāk nekā pērn. Aizvadītajā gadā daudzi audzētāji novāca sliktu ražu, un, iespējams, tāpēc vairāk nekā citus gadus bija sēklas lieluma kartupeļu pārdošanas sludinājumu. Šāds pirkums negarantē kvalitāti! Sēklā var atrasties karantīnas slimības – gredzenpuves izraisītāji. Gredzenpuves baktērijas nekad nav sertificētajā sēklā, kuru pārbauda Valsts augu aizsardzības dienests," brīdina eksperte.

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