Raugoties uz šī auto degunu, pirmajā brīdī pat ir nedaudz jāpadomā — vai tas ir Audi Q5? Vai tomēr tā kompaktākais brālis Q3? Savā trešajā paaudzē tas ir pamatīgi izmainījies, kļuvis vizuāli dārgāks un līdzīgāks saviem lielajiem brāļiem. Ceļā ar šo auto devies cilvēks, kurš automobiļos spēj novērtēt dizainu un kvalitāti. Andris Bulis pēc Liepājas teātra aktieru kursa pabeigšanas spēlējis uz dažādām skatuvēm, bet kopš 2018. gada ir Dailes teātra štata aktieris.
Runājot par Q3 izskatu, tā dizains turpina zīmola jaunāko modeļu līniju — šauras "acis", milzīga radiatora reste, izgaismots logo. Auto vairs nav tik apaļīgs kā agrāk, parādījušās jaunas asas dizaina līnijas, kā arī divdaļīgie lukturi aizmugurē nedaudz atšķiras no, piemēram, Q5 aizmugures dizaina.
Q3 salonā digitālais instrumentu panelis un MMI (jeb Multi Media Interface) ekrāns ir apvienots vienā lielā, izliektā blokā ar vienotu displeja virsmu. Ātrumpārslēga svira ir pārcelta pie stūres, arī stāvbremzes slēdzis tagad ir novietots šeit. Līdz ar to viduskonsolē ir vairāk vietas glāžu turētājiem un mantu novietošanai, tepat arī noslēpta telefona bezvadu uzlādes kabata. Savukārt ar kreiso roku bieži izmantotais pagriezienu rādītājs integrēts kopā ar vējstikla slotiņu un logu mazgāšanas funkciju — lai arī nedaudz jāpierod, jāatzīst, ka nejūk (un negadījās brīži, kad pagriezienrādītāja vietā netīši ieslēgtu logu tīrītājus).
Neskatoties uz šķietami kompaktajiem izmēriem (Q3 garums ir 4m 53 cm), šis ir gana praktisks auto. Tā aizmugurējo sēdekļu rinda ir regulējama, un atkarībā no tās pozīcijas bagāžnieka ietilpība ir 488 vai 575 litri. Nolaižot aizmugurējo sēdekļu atzveltnes, šo telpu var palielināt līdz pat 1386 litriem.
Audi Q3 piedāvā gana plašu dzinēju un piedziņas veidu izvēli.
Bāzes versijā tas ir aprīkots ar 1,5 TFSI ar 150 ZS jaudu, piedāvājumā saglabāts arī divlitru dīzelis un 272 ZS jaudīgs plug-in hibrīds (ar to 100% elektriskajā režīmā iespējams veikt teju vai 120 km). Visi minētie dzinēji ir sapāroti ar priekšējo riteņu piedziņu, savukārt Quattro pilnpiedziņas sistēma pieejama tikai jaudīgākajiem benzīna turbomotoriem (ar 204 vai 265 ZS).
Jau pēc pirmajiem veiktajiem metriem, bija jūtams, ka šis ir īsts Audi. Gaita ir stabila un precīza, pat sliktākos ceļa posmos Q3 piekare neapmulst un gana labi sadzīvo ar ceļa nelīdzenumiem. Braukšanas režīmu izvēle (vai tas būtu dynamic vai comfort, offroad vai efficiency) arī maina automobiļa raksturu un palīdz pielāgot tā gaitu atbilstoši ceļa specifikai.
Lai gan bāzes versijā (kura arī nav peļama) ar 1,5 litru dzinēju šis auto maksā tikai 44 500, nedaudz parotaļājoties ar papildaprīkojuma sarakstā pieejamajām ekstrām un dzinējiem, tā cena var strauji pieaugt. Piemēram, testa dienas auto pārstāv Q3 "biezo" galu — tam ir 265 ZS, visu riteņu piedziņa, matēta krāsa, panorāmas lūka un citas ekstras, un līdz ar to arī tā cena pietuvojas teju vai 80 tūkstošu atzīmei (77 373). Nav lēti, bet skaisti.
Kādi secinājumi pēc šī brauciena — Q3 ir kļuvis modernāks, tehnoloģijām piesātinātāks un, paldies Dievam, vēl joprojām spēj būt pārliecinošs uz ceļa. Vai tas var kļūt par jūsu auto, protams, atkarīgs no dažādiem aspektiem, ieskaitot finansiālo. Bet, kā teica viesis, svarīgi ieklausīties kā sevī, tā auto, lai saprastu, vai šī saruna siltā tonī turpināsies.
