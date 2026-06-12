Plašs Eiropas Savienības (ES) tautsaimniecības nozaru loks, to skaitā mežsaimniecības, lauksaimniecības un koksnes pārstrādes organizācijas, vērsušās pie ES iestādēm ar oficiālu aicinājumu vienkāršot ES Atmežošanas regulas (EUDR) ieviešanas modeli.
Lai arī regulas sākotnējais mērķis ir cēls – novērst globālo mežu izciršanu, tās pašreizējās tehniskās prasības draud radīt smagu administratīvo slogu un paralizēt primāros ražotājus Eiropā.
Nozares pārstāvji uzsver, ka regulas prasības pēc detalizētiem ģeolokalizācijas datiem un pilnīgas produktu izsekojamības līdz pat konkrētam meža nogabalam ir tehniski nepilnīgas.
Valstīs, kurās jau vēsturiski darbojas stingra un sakārtota nacionālā likumdošana, šie ziņojumu dublējumi ir lieki. Eiropas organizācijas brīdina, ka pašreizējais regulas modelis būtiski grauj ES uzņēmumu konkurētspēju globālajā tirgū, vienlaikus noslīcinot mazos un vidējos meža īpašniekus birokrātijā.
Latvijas meža nozares eksperti norāda, ka steidzami nepieciešams izstrādāt vienkāršotu ziņošanas procedūru valstīm ar zemu atmežošanas risku,
pretējā gadījumā vietējie saimnieki saskarsies ar mākslīgi radītiem šķēršļiem koksnes realizācijā.
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