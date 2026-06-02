Galveno ziemāju kultūraugu ražas prognozes Latvijā šajā sezonā kopumā ir vidējas, to ietekmē sausais pavasaris, nevienmērīgs mitruma nodrošinājums reģionos, kā arī augstās resursu cenas, kas daudzās saimniecībās ierobežojušas mēslojuma izmantošanu, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības ekspertu veiktie ziemāju apsekojumi.
Šobrīd vidējā prognozētā ziemas kviešu ražība Latvijā ir 4,6 t/ha, rudzu – 4,3 t/ha, tritikāles – 3,7 t/ha, ziemas miežu – 4,3 t/ha, bet ziemas rapša – 2,4 t/ha. Šī gada pavasaris sākās agri, veģetācija atsākās jau martā, tomēr vēsā laika dēļ augu attīstība noritēja lēni un pakāpeniski.
Graudaugu sējumi kopumā pārziemojuši labi, būtiski izsalšanas bojājumi nav konstatēti, izņemot vietas ar ilgstošu ūdens uzkrāšanos.
Vēsais pavasaris daudzviet veicināja ziemāju cerošanu un produktīvu sējumu veidošanos. Tomēr meteoroloģiskie apstākļi reģionos bija ļoti atšķirīgi. Aprīlī nokrišņu daudzums Latvijā bija mazāk nekā puse no normas, bet vairākās vietās novērots pat ekstremāls sausums.
Visvairāk sausuma sekas izjuta Kurzeme un daļa Zemgales, kur pēc sniega nokušanas ilgstoši trūka nokrišņu. Vēsais laiks un spēcīgie vēji vēl vairāk samazināja augsnes produktīvo mitrumu, kavējot augu attīstību.
Kurzemē sausuma un barības vielu trūkuma ietekmē graudaugu sējumi vietām dzeltē, augi attīstās nevienmērīgi, savukārt ziemas rapsim novērota vājāka zarošanās un mazāks ziedpumpuru skaits.
Zemgalē ziemāji kopumā attīstījušies labi un veido salīdzinoši augstu ražas potenciālu, tomēr arī tur sausuma ietekmē ziemas kviešiem sākušas dzeltēt apakšējās lapas.
Savukārt Vidzemē un Latgalē pietiekamais mitruma nodrošinājums un vēsais laiks veicināja vienmērīgāku augu attīstību un labu cerošanu. Turpmākā ražas attīstība galvenokārt būs atkarīga no nokrišņu daudzuma un laikapstākļiem tuvākajās nedēļās.
