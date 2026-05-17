Maijā viss notiek paātrinājumā – dabā dīgst, plaukst, zied, smaržo, vidžina un vītero. Prieku gan dažkārt sagandē postošas salnas un pat sniegs. Domājot par šīm parādībām, atliek cerēt, ka šogad tā nebūs, jo cilvēka spēkos ir tikai nedaudz mazināt laikapstākļu negatīvo ietekmi. Kultūraugiem kaitīgie organismi, bez kuriem tomēr neiztikt, ir daudz paredzamāki un ierobežojami, tieši tāpēc tie labi jāiepazīst.
Par laimi, visi augļudārzos sastopamie kaitēkļi nebojā visas kultūraugu sugas. Iespējamo kaitēkļu ir daudz, bet tie ir diezgan šauri specializējušies. Ābeļu un bumbieru zaļo pumpuru attīstības stadijā (AS 56) jau aprīlī no ziemošanas vietām iznākušās pieaugušās ābeļu ziedu smecernieka vaboles pumpuros sāks dēt oliņas.
Pēc nedēļas izšķīlies kāpurs barosies pumpura iekšienē, līdz ar to zieds neuzplauks. Smecernieku darbošanās dārzā dabīgi normē ražu, tikai vabolei ir vienalga, vai augļukoki ziedēs bagātīgi vai ne. Smecernieka darbošanos var nedaudz paredzēt, vērojot plaukšanas ātrumu, – ja laika apstākļi liek ziedēšanai noritēt strauji, bojājumu būs mazāk, jo vabolīte nedēs oliņas atplaukušās ziedkopās, – tad kāpuram nebūs, kur baroties.
Pēdējos gados liela smecernieku savairošanās nav novērota, bet par to var pārliecināties katrs pats, raisoties ābeļu ziedpumpuriem, nokratot 50 ābeļu zarus trīcpiltuvē un saskaitot smecerniekus. Ja atkarībā no ābeļu ziedēšanas paredzamās intensitātes savākti 8–30 smecernieki, raža jau var justies apdraudēta. Tikai bumbieru dārzos būs vērojamas bumbieru lapu blusiņas aktivitātes. Tās uz lapu kātiņiem un tievajiem zariņiem dēs dzeltenīgas oliņas, un drīz vien šķilsies to kāpuri – nimfas. Savukārt uz ābeļu zariem no oliņām šķilsies lapu blusiņas, laputis, bruņutis un sarkanās tīklērces.